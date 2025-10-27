Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 Bilet Fiyatları Belli Oldu! Unutulmaz Yolculuk İçin Geri Sayım

Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezon bilet fiyatları açıklandı. 2025-2026 kış seferleri 22 Aralık’ta başlıyor. İki kişilik kompartıman fiyatları 12 bin ile 17 bin TL arasında değişiyor.

Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 Bilet Fiyatları Belli Oldu! Unutulmaz Yolculuk İçin Geri Sayım
Türkiye’nin en popüler tren rotalarından biri olan Turistik Doğu Ekspresi için 2025-2026 kış sezonu bilet fiyatları belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamaya göre yeni sezon seferleri 22 Aralık 2025’te başlayacak ve 1 Mart 2026’ya kadar devam edecek.

İKİ KİŞİLİK ODA FİYATLARI 12 BİN İLA 17 BİN TL ARASINDA

TCDD’nin açıkladığı fiyat listesine göre, Turistik Doğu Ekspresi’nde yer alan iki kişilik kompartımanların ücretleri 12 bin TL ile 17 bin TL arasında değişiyor. Buna göre kişi başı fiyatlar 6 bin TL ile 8 bin 500 TL arasında olacak.

DÖNÜŞ YÖNÜNE GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Bilet fiyatları dönemlere ve yönlere göre farklılık gösterecek.

22 Aralık – 16 Ocak tarihleri arasında Ankara–Kars yönü 14 bin TL, Kars–Ankara yönü ise 12 bin TL olacak.

16 Ocak – 1 Mart tarihleri arasında ise Ankara–Kars yönü 17 bin TL, Kars–Ankara yönü 15 bin TL olarak belirlendi.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ VAR

Geçtiğimiz yıl Turistik Doğu Ekspresi’nde kişi başı bilet fiyatı 5 bin 750 TL olarak açıklanmıştı. Yeni sezonla birlikte fiyatlarda yaklaşık yüzde 50’ye yakın bir artış yaşandı.

SEYAHATLER ARALIKTA BAŞLIYOR

Yolcular, eşsiz manzaralar eşliğinde Türkiye’nin doğusuna uzanan bu unutulmaz yolculuğa 22 Aralık’tan itibaren çıkabilecek. Bilet satışlarının kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Doğu Ekspresi
