Milyonlar Bekliyor! Asgari Ücrette İlk Toplantı Sona Erdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi gözler, daha önce komisyon yapısında yasal düzenleme olmadığı sürece toplantıya katılmayacaklarını duyuran TÜRK-İŞ’e çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin davet edildiği kritik görüşme, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için yol haritasını belirleyecek.

TÜRK-İŞ'TEN KRİTİK AÇIKLAMA

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Bu görüşmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan'a teslim eden Ağar, daha sonra Bakanlık bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ağar, TÜRK-İŞ'in, 1974'ten bu yana Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil ettiğini belirterek "Ancak Komisyonun mevcut yapısı, yıllardır işçilerin karar süreçlerinde etkili bir şekilde yer almasına imkan tanımamakta, kararlar çoğunlukla hükümet ve işveren kesiminin oylarıyla alınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK-İŞ'in 24 Aralık 2024'te aldığı kararla, gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Ağar, söz konusu tarihten bu yana geçen yaklaşık bir yılda komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmadığını söyledi.

'TÜRK-İŞ, ÇALIŞMALARA KATILMAYACAKTIR'

Ağar, "TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üye sayıları ve yapısı tartışılabilir olmakla birlikte asgari ücretin seviyesini belirleyen esas unsur ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun biçimde değerlendirilmesidir. Bu nedenle, üye sayılarındaki değişimlerden bağımsız olarak, ücret tespitinin ekonomik veri temelli yapılması zorunludur." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl TÜİK tarafından açıklanan yüzde 44,38 oranındaki enflasyona rağmen asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını anımsatan Ağar, yapılan zammın enflasyon oranının altında kaldığını dile getirdi.

Ekonomideki gelişmelerin çalışanları ve emeklileri derinden etkilendiğini belirten Ağar, "Türkiye ekonomisi son yıllarda büyümekte, Gayri Safi Milli Hasıla artmakta ve kişi başına düşen gelir yükselmektedir. Ancak bu büyümenin oluşturduğu refah, çalışanlara ve emeklilere yansımamakta, gelir artışı toplumun geniş kesimlerine ulaşmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

'GEÇTİĞİMİZ YIL KARŞILANMAYAN ENFLASYON KAYBI TELAFİ EDİLMELİ'

Ramazan Ağar, işçi ve emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade ederek "Bu nedenlerle asgari ücret belirlenirken öncelikle geçtiğimiz yıl karşılanmayan yüzde 14,38'lik enflasyon kaybı tam olarak telafi edilmelidir. Buna ek olarak gıda, ulaşım, kira, eğitim ve fatura kalemlerinde art arda yaşanan yüksek fiyat artışları ile gerçekleşen enflasyonun yol açtığı kayıplar eksiksiz biçimde karşılanmalıdır. Tüm bunların ötesinde ekonomik büyümenin oluşturduğu refahın işçiye yansıtılmasını sağlayacak ilave bir artış yapılması zorunludur." diye konuştu.

Asgari ücretin taban ücret olmaktan çıkarak ortalama ücrete dönüştüğünü bildiren Ağar, "Bugün çalışanların yarısından fazlası ya asgari ücretle ya da asgari ücrete çok yakın bir ücretle çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, ücret skalasının daralmasına, mesleki kıdem ve vasıf düzeylerinin ücretlere yansımamasına yol açmaktadır. Mevcut eğilim sürdüğü takdirde çalışma barışının bozulmasıyla birlikte nitelikli işgücünün de asgari ücret seviyesine sıkışması riski ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret artarsa enflasyon artar" iddiasının, ekonomik verilerle ve enflasyonun temel dinamikleriyle uyumlu olmadığını savunan Ağar, "2025 yılının temmuz ayında asgari ücrete herhangi bir artış yapılmamasına rağmen fiyatların yükselmeyi sürdürmesi, enflasyonun kaynağının ücretler olmadığını açık biçimde göstermektedir." dedi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN TOPLANTI ÖNCESİ İLK MESAJ

Toplantı öncesi sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, uzlaşının önemine dikkat çekti. Bakan Işıkhan, “Sendikaların teklif ve önerileri değerlendirilecek. Asgari ücret tespit komisyonunun işleyişi içinde diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TİSK’E MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK’in dün gerçekleştirilen 29. Olağan Genel Kurulu’ndaki konuşmasında asgari ücret sürecine değinmiş ve işveren tarafına çağrı yapmıştı. Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Malumunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir."

MEVCUT RAKAMLAR: NET 22 BİN 104 LİRA

Halen yürürlükte olan asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net olarak 22 bin 104 lira 67 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Bir işçi için işveren maliyeti toplam 30 bin 621 lira 48 kuruşa ulaşıyor. Bu tutar; 26 bin 5 lira 50 kuruş brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruş sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta fonu payından oluşuyor.

