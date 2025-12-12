Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 12 Aralık Cuma Güncel Döviz Kurları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 42,5045, satışta 42,6748 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,4881, satışta 42,6584 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1735, dolar/sterlin paritesi 0,7154 ve dolar/yen paritesi 155,7200 düzeyinde.

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni günde Dolar/TL 42,6604 (alış) 42,6904’dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,0751 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi