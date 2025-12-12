İstanbul’da Mezarlık Fiyatlarına Rekor Zam! En Pahalısının Fiyatı Dudak Uçuklattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, yeni yıl öncesinde mezarlık ücretlerini güncelledi. Kent genelinde boş mezar yeri fiyatları, mezarlıkların bulunduğu kategoriye göre 10 bin 728 liradan başlayıp 334 bin 896 liraya kadar yükseldi.

Aralık ayı oturumlarının üçüncü toplantısı, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ yönetiminde Saraçhane’de gerçekleştirildi. Toplantıda 2026 yılına ilişkin mezarlık ücretleri ve cenaze hizmetleri masaya yatırıldı. Alınan kararla 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni tarifeler belirlendi.

ÜCRETSİZ HİZMETLER DEĞİŞMEDİ

Yeni tarifeye göre bazı hizmetler ücretsiz olarak sunulmaya devam edecek. Bunlar arasında gasilhane hizmeti, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil bulunuyor.

CENAZE İŞLEMLERİNDE ARTIŞ

Yeni fiyatlara göre bazı hizmetlerde ciddi artışlar yaşandı. Tabutlu defin ücreti 1.184 liradan 2.368 liraya, briket lahit 3.700 liradan 7.400 liraya, kabir nakli (yer bedeli hariç) 5.968 liradan 11.936 liraya yükseldi. Tek katlı lahit mezar 9.240 liradan 18.480 liraya, çift katlı lahit mezar ise 12.340 liradan 24.680 liraya çıktı.

MEZARLIK YER BEDELLERİNDE YÜZDE 200’E VARAN ZAM

Mezarlık yer bedelleri, mezarlıkların bulunduğu gruplara göre değişiklik gösterdi.

Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet gibi mezarlıklarda yer bedeli 17.904 liradan 53.712 liraya yükseldi. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 55.824 liradan 167.472 liraya, boş mezar yeri bedeli 111.632 liradan 334.896 liraya çıktı. Çocuk cenazesi için yer bedeli ise 17.904 liradan 53.712 liraya çıktı.

İkinci gruptaki Emirgan, Edirnekapı Şehitlik, Merdivenköy, Küçükbakkalköy, Bülbülderesi, Feriköy, Sütlüce ve Avcılar mezarlıklarında yer bedeli 3.248 liradan 6.496 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 22.384 liradan 44.768 liraya, boş mezar yeri bedeli 44.788 liradan 89.536 liraya çıktı. Çocuk cenazesi için bedel de 3.248 liradan 6.496 liraya yükseldi.

Üçüncü grupta yer alan Hekimbaşı, Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci ve Kayabaşı mezarlıklarında ise yer bedeli 272 liradan 408 liraya, boş mezar yeri 14.928 liradan 22.392 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7.456 liradan 11.184 liraya çıktı. Çocuk cenazesi için yer bedeli 128 liradan 192 liraya yükseldi.

Dördüncü grupta bulunan Ayazağa, Bahçeköy, Kemerburgaz ve Kısırkaya mezarlıklarında yer bedeli 272 liradan 408 liraya, boş mezar yeri 7.152 liradan 10.728 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 3.584 liradan 5.376 liraya çıktı. Çocuk cenazesi için yer bedeli ise 128 liradan 192 liraya yükseldi.

Gayrimüslim mezarlıklarda ise cenaze için yer bedeli 1.360 liradan 2.720 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 14.336 liradan 28.672 liraya, boş mezar yeri 23.280 liradan 46.560 liraya, çocuk cenazesi için yer bedeli 544 liradan 1.088 liraya yükseldi.

ÇEŞME SUYU KULLANIM BEDELİNE BÜYÜK ZAM

Mezarlıklarda çeşme suyu kullanım bedeli ise 61.600 liradan yüzde 710,9’luk artışla 500.000 liraya çıktı.

Kaynak: AA