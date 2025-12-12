2026 Asgari Ücret Pazarlığında Tarihi Eşik! Masada Bir İlk Yaşanabilir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için kritik takvim işlemeye başladı. Zam görüşmelerinin ilk adımı bugün atılırken, komisyondaki olası kriz “tarihte bir ilk” ihtimalini de beraberinde getiriyor.

GÖZLER SAAT 14.00’TEKİ TOPLANTIDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi kesimini temsilen Türk-İş’i, işveren tarafını temsilen ise TİSK’i bugün saat 14.00’te yapılacak toplantıya davet etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk buluşmasıyla birlikte 2026 zammına ilişkin pazarlık süreci resmen başlayacak.

TÜRK-İŞ KRİZİ SÜRÜYOR

Görüşmeler, komisyonun yapısına ilişkin tartışmaların gölgesinde başlıyor. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş, komisyon yapısında değişiklik yapılmaması halinde toplantıya katılmayacağını daha önce açıklamıştı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da bu tutumundan geri adım atmayacaklarını belirtti.

Türk-İş, işveren ve hükümetin oy çokluğuyla karar alabilmesine itiraz ediyor. Geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi sonrası bu tartışma daha da alevlenmişti.

MASA TARİHİNDE BİR İLK YAŞANABİLİR

Türk-İş’in toplantıya katılmaması halinde, asgari ücret görüşmeleri işçi tarafı olmadan devam edecek. Bu durum, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarihinde ilk kez yaşanmış olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN “ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN” MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK’in olağan genel kurulunda yaptığı konuşmada işverenlere asgari ücret konusunda çağrıda bulundu. Erdoğan, işçi ve işveren arasındaki dengenin adalet temelinde kurulması gerektiğini vurgulayarak, atılacak her olumlu adımın üretime ve berekete katkı sağlayacağını ifade etti.

2026 ASGARİ ÜCRET İÇİN HANGİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR?

Halen asgari ücret brüt 26 bin 5 lira, net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak yeni ücret için zam beklentileri yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişiyor.

Yapılan hesaplamalara göre;

Yüzde 20 zamla net ücret yaklaşık 26 bin 500 lira,

Yüzde 25 zamla yaklaşık 27 bin 600 lira,

Yüzde 30 zamla ise yaklaşık 28 bin 700 lira seviyesine çıkıyor.

Öte yandan kamuoyu araştırmaları daha yüksek artış beklentisini ortaya koyuyor. Metropoll Araştırma’nın anketine göre vatandaşların büyük çoğunluğu net asgari ücretin en az yüzde 50 zamla 33 bin liranın üzerine çıkarılmasını istiyor. Loginsight’ın çalışmasına göre ise işverenlerin ortalama beklentisi 27 bin 800 lira seviyesinde.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yasal takvime göre 2026 yılı asgari ücretinin Aralık ayı sonuna kadar belirlenip kamuoyuna duyurulması gerekiyor. Komisyonda toplantı yeter sayısı için en az 10 üyenin katılımı yeterli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi