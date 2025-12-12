Uzaklaştırma Kararı Sonrası Deliye Döndü, Evini Ateşe Verdi

Diyarbakır’da, bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşinin kendisine uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen M.K., evini ateşe verdi. Çıkan yangında M.K. dumandan etkilendi.

Diyarbakır’da, bir süredir sorun yaşadığı eşinin kendisine uzaklaştırma kararı çıkardığını öğrenen M.K., Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’ndeki 9 katlı apartmanın 1’inci katındaki evini ateşe verdi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen M.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Uzaklaştırma Kararı Sonrası Deliye Döndü, Evini Ateşe Verdi - Resim : 1

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri de sevk edilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

