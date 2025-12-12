Uzaklaştırma Kararı Sonrası Deliye Döndü, Evini Ateşe Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır’da, bir süredir sorun yaşadığı eşinin kendisine uzaklaştırma kararı çıkardığını öğrenen M.K., Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’ndeki 9 katlı apartmanın 1’inci katındaki evini ateşe verdi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen M.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri de sevk edilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA