Altın Piyasasında Bahar Havası! Fiyatlarda Yükseliş Rüzgarı

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Fed’in önümüzdeki dönem daha gevşek bir para politikası izleyebileceğine dair beklentiler değerli metali desteklerken, ons altın haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Cuma günü 4.282 dolar seviyelerine kadar tırmanan ons altın, son yedi haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrini koruyor. Yurt içinde ise gram altın ve diğer altın türlerinde sabah saatlerinden itibaren alım–satım fiyatlarında dengeli bir görünüm hakim.

Küresel piyasalarda Fed’in faiz indirimlerine daha yakın olduğuna dair değerlendirmeler ons altına yukarı yönlü momentum kazandırıyor. Dolar endeksindeki gevşeme ve tahvil getirilerindeki sınırlı geri çekilme de altının güçlü görünümünü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

GRAM ALTIN 5.855 TL SEVİYESİNDE

Yurt içi altın piyasasında gram altın, ons altındaki güçlenme ve döviz kuru etkisiyle yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

Alış: 5.854,75 TL

Satış: 5.855,54 TL

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ

Alış: 4.277,33 dolar

Satış: 4.282,02 dolar

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Yatırım ve hediye amaçlı en çok tercih edilen ürünlerin başında gelen çeyrek altın bugün:

Alış: 9.367,69 TL

Satış: 9.573,85 TL

CUMHURİYET VE TAM ALTINDA SON DURUM

Cumhuriyet Altını

Alış: 37.470,77 TL

Satış: 38.178,27 TL

Tam Altın

Alış: 37.927,00 TL

Satış: 38.320,00 TL

YARIM, ZİYNET VE ATA ALTIN

Yarım Altın

Alış: 18.674,26 TL

Satış: 19.145,09 TL

Ziynet Altını

Alış: 37.465,59 TL

Satış: 38.173,08 TL

Ata Altını

Alış: 38.327,14 TL

Satış: 39.294,43 TL

BİLEZİK VE GREMSE ALTIN FİYATLARI

14 Ayar Bilezik (gram)

Alış: 3.220,14 TL

Satış: 4.327,03 TL

22 Ayar Bilezik (gram)

Alış: 5.328,23 TL

Satış: 5.573,35 TL

Gremse Altın

Alış: 94.597,00 TL

Satış: 95.549,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi