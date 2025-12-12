Altın Piyasasında Bahar Havası! Fiyatlarda Yükseliş Rüzgarı

Fed’in gevşeme beklentileri altını desteklerken ons 4.282 dolarla yedi haftanın zirvesine yaklaştı. Gram altın 5.855 TL’ye çıktı. Çeyrek ve Cumhuriyet altınında da yükseliş sürerken piyasalar gün boyunca yön arayışını sürdürüyor.

Altın Piyasasında Bahar Havası! Fiyatlarda Yükseliş Rüzgarı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Fed’in önümüzdeki dönem daha gevşek bir para politikası izleyebileceğine dair beklentiler değerli metali desteklerken, ons altın haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Cuma günü 4.282 dolar seviyelerine kadar tırmanan ons altın, son yedi haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrini koruyor. Yurt içinde ise gram altın ve diğer altın türlerinde sabah saatlerinden itibaren alım–satım fiyatlarında dengeli bir görünüm hakim.

Küresel piyasalarda Fed’in faiz indirimlerine daha yakın olduğuna dair değerlendirmeler ons altına yukarı yönlü momentum kazandırıyor. Dolar endeksindeki gevşeme ve tahvil getirilerindeki sınırlı geri çekilme de altının güçlü görünümünü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

GRAM ALTIN 5.855 TL SEVİYESİNDE

Yurt içi altın piyasasında gram altın, ons altındaki güçlenme ve döviz kuru etkisiyle yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

Alış: 5.854,75 TL

Satış: 5.855,54 TL

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ EĞİLİMİ

Alış: 4.277,33 dolar

Satış: 4.282,02 dolar

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Yatırım ve hediye amaçlı en çok tercih edilen ürünlerin başında gelen çeyrek altın bugün:

Alış: 9.367,69 TL

Satış: 9.573,85 TL

CUMHURİYET VE TAM ALTINDA SON DURUM

Cumhuriyet Altını

Alış: 37.470,77 TL

Satış: 38.178,27 TL

Tam Altın

Alış: 37.927,00 TL

Satış: 38.320,00 TL

YARIM, ZİYNET VE ATA ALTIN

Yarım Altın

Alış: 18.674,26 TL

Satış: 19.145,09 TL

Ziynet Altını

Alış: 37.465,59 TL

Satış: 38.173,08 TL

Ata Altını

Alış: 38.327,14 TL

Satış: 39.294,43 TL

BİLEZİK VE GREMSE ALTIN FİYATLARI

14 Ayar Bilezik (gram)

Alış: 3.220,14 TL

Satış: 4.327,03 TL

22 Ayar Bilezik (gram)

Alış: 5.328,23 TL

Satış: 5.573,35 TL

Gremse Altın

Alış: 94.597,00 TL

Satış: 95.549,00 TL

Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 12 Aralık Cuma Güncel Döviz KurlarıDolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 12 Aralık Cuma Güncel Döviz KurlarıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Gram Altın Çeyrek Altın Altın
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
2026 Asgari Ücret Pazarlığında Tarihi Eşik! Masada Bir İlk Yaşanabilir 2026 Asgari Ücret Pazarlığında Tarihi Eşik! Masada Bir İlk Yaşanabilir
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte 12 Aralık Cuma Güncel Döviz Kurları Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? İşte Güncel Döviz Kurları
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji Uyardı! Kar, Sağanak, Pus, Sis... Hepsi Birden Geliyor Meteoroloji Uyardı! Kar, Sağanak, Pus, Sis... Hepsi Birden Geliyor
İstanbul’da Mezarlık Fiyatlarına Rekor Zam! En Pahalısının Fiyatı Dudak Uçuklattı İstanbul’da Mezarlık Fiyatlarına Rekor Zam! En Pahalısının Fiyatı Dudak Uçuklattı
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı? Başsavcılıktan Açıklama Geldi Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı?
2026 Asgari Ücret Pazarlığında Tarihi Eşik! Masada Bir İlk Yaşanabilir 2026 Asgari Ücret Pazarlığında Tarihi Eşik! Masada Bir İlk Yaşanabilir
Uzaklaştırma Kararı Sonrası Deliye Döndü, Evini Ateşe Verdi Uzaklaştırma Kararı Sonrası Deliye Döndü, Evini Ateşe Verdi