Mevduat Faizleri Düşecek mi Yükselecek mi? Yatırımcının Kafasını Karıştıran Hareketlilik: Merkez Bankası'ndan İpucu

Enflasyondaki düşüş eğilimi ile Merkez Bankası Aralık ayından itibaren faiz indirimlerine başladı. Son iki Para Politikası Kurulu toplantısında toplamda 5 puan düşen politika faizi şu an yüzde 45 seviyesinde bulunuyor. Faizdeki bu düşüşün en belirgin etkisi ise mevduat faiz oranlarında hissedildi. Aralık ayında yüzde 52-53 bandında olan 32 gün vadeli mevduat faizi bugün yüzde 40-44 aralığına kadar çekildi. Son iki ayda faizlerde yaşanan 7-8 puanlık gerileme yatırımcıyı da alternatif getiri arayışına yöneltti.

STOPAJ ARTIŞI DA GETİRİLERİ DÜŞÜRDÜ

Posta’dan Bilal Emin Turan’ın haberinde, faiz oranlarındaki gerilemeye ek olarak 1 Şubat itibarıyla stopaj oranlarında da bir artış yaşandı. Yüzde 10 olan oran 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15’e yükseltildi. Bu değişiklik ile faiz geliri üzerindeki vergi de arttı.

Örneğin Aralık ayında 100 bin TL’sini yüzde 52 faiz ile 32 gün vadeli mevduatta değerlendiren bir yatırımcı net 4.103 TL kazanırken, bugün aynı tutar 825 lira daha azalarak 3.278 liraya düştü.

MEVDUAT HALA CAZİP Mİ?

Yatırımcı en çok bu sorunun yanıtını merak ederken uzmanlar kesin bir yanıt vermekten kaçındı. Henüz bunu söylemek için erken olduğunu belirten uzmanlar, faiz oranlarının düşmeye devam etmesi halinde bile Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşunu koruyacağını ifade ediyorlar. Bu da ‘beklenen enflasyondan yüksek faiz vereceğiz’ anlamına geliyor. Özetle, şu anda TL’deki ‘garanti, risksiz yüksek getiri’ hiçbir yatırım aracında yok. Tahminler yüzde 24 olan 2025 enflasyon tahmininin üzerinde yılın toplamında en az yüzde 32-37 arasında kazanca işaret ediyor.

Yeni müşterilere yüzde 47-48 faiz sunan bankalar halen var. 100 bin lirası için yüzde 47 faizle 32 gün vadeli hesap açan bugün net 3 bin 502 lira kazanır. Şu anda fonlar günlük 0,10-0,12 arası kazanç sunuyor. Ortalama yüzde 0,11 günlük gelirle 32 günlük kazanç net 3 bin 43 lira oluyor. Yüzde 0,12 günlük gelirde ise 32 günlük bileşik kazanç 3 bin 325 lira olarak hesaplanıyor. Yani yüzde 44-45 mevduat daha stabil ve bir tık fazla getiri sağlayabilir. Stopaj, ikisinde de yüzde 15.

Kaynak: Posta Gazetesi