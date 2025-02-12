Asgari Ücreti 5 Ay Daha Erken Aştı! 8 Kez Rekor Kırdı: 'Enflasyon Kalkanı' Altında Baş Döndüren Kazanç

Cumhuriyet tarihinde ilk değil ama Cumhuriyet altını bu yıl asgari ücreti 2024’e göre 5 ay daha erken aştı. Bu yıl 8 kez rekor kıran altın fiyatları yatırımcıları heyecanlandırdı. En çok tercih edilen gram altın fiyatları geçtiğimiz sene yüzde 51’in üzerinde getiri sağlarken, 2025’te de enflasyonun çok daha üzerinde benzer bir tablo çizmesi bekleniyor.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
Son Güncelleme:
Asgari Ücreti 5 Ay Daha Erken Aştı! 8 Kez Rekor Kırdı: 'Enflasyon Kalkanı' Altında Baş Döndüren Kazanç

2024 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran yüzde 53,16 ile Cumhuriyet altını olurken, altının gram fiyatı yüzde 51,63 yükselmişti. Gram altın fiyatı yeni yıla 2.984 liradan giriş yaptı. Çeyrek altın 4.974 TL ve Cumhuriyet altını ise 19.819 TL’den başladı. Altın fiyatları sene başından bu yana 8 kez rekor kırarken dün altın gramı 3.395 lirayı aştı. Çeyrek altın en yüksek 5.669 lirayı, Cumhuriyet altını da 22.583 lirayı gördü. Sene başından bu yana yükseliş yüzde 14’e yaklaştı.

Asgari Ücreti 5 Ay Daha Erken Aştı! 8 Kez Rekor Kırdı: 'Enflasyon Kalkanı' Altında Baş Döndüren Kazanç - Resim : 1

REKORLAR BU YIL DA DEVAM ETTİ

Geçtiğimiz yıl 17.002 TL olan asgari ücreti 16 Temmuz’da aşan Cumhuriyet altını, bu yıl rekorlarına daha erken başladı. Cumhuriyet altını fiyatları hafta başında 22.322 TL’yi görerek 2025 asgari ücret rakamı olan 22.104 TL’yi aştı.

Asgari Ücreti 5 Ay Daha Erken Aştı! 8 Kez Rekor Kırdı: 'Enflasyon Kalkanı' Altında Baş Döndüren Kazanç - Resim : 2

GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TAHMİN

Uzmanlar bu yıl gram altın fiyatlarının 4000-4500 lira bandına yükselmesini beklerken, asıl yükselişin başlayacağı tarih olarak ise Temmuz ayını işaret ediyorlar.

YÜZDE 50 ÜZERİNDE GETİRİ SUNABİLİR

Altın fiyatlarının tahmin edilen rakamlara ulaşması durumunda yatırımcısına kazancı yıllık bazda yüzde 24’lük beklenen 2025 yıl sonu enflasyonunun çok çok üzerinde olacak.

4000 lira tahmini tutarsa oran yüzde 34’ü aşacak. 4500 lira tahmininde ise yüzde 50,80’lik bir kazandıracak.

Türkiye’de Hane Halkı Varlıkları Rekor Seviyeye Ulaştı! Rakam Ortaya ÇıktıTürkiye’de Hane Halkı Varlıkları Rekor Seviyeye Ulaştı! Rakam Ortaya ÇıktıEkonomi

Tüm Dünya O Saati Bekliyor! Gram Altın Fiyatları için İslam Memiş'ten Uyarı: 'Bir Sabah Bir Bakacaksınız...'Tüm Dünya O Saati Bekliyor! Gram Altın Fiyatları için İslam Memiş'ten Uyarı: 'Bir Sabah Bir Bakacaksınız...'Ekonomi

YASTIK ALTINDA NE KADAR ALTIN VAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre, 2024’ün 3’üncü çeyreği itiba­rıyla hane halkının elindeki fiziki altın stoku 311 milyar dolar olarak hesaplandı. OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Türkiye’de hane halkının toplam varlıkları içinde fiziki altın ve kiradaki konutlardan oluşan finansal olmayan varlıklarının yüzde 67'lik payla, finansal varlıklardan daha yüksek bir orana sahip olduğu kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Cumhuriyet altını
Son Güncelleme:
Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor Ayakkabısında Bu Sorun Olanlar Dikkat! 1 Patates Koymak Yetiyor
Çeyrek Altın Değil, Yeşil Erik! Kilosu 5 Bin Lirayı Buldu, Tanesi 100 TL Çeyrek Altınla Yarışıyor! Cepleri Yaksa da Alanı Çok
İkinci El Araba Fiyatları Yeniden Sıfır Otomobili Geçti: Araç Piyasası Karıştı! Liste Fiyatına Bakan Aldanır, Yüz Binlerce Lira... Liste Fiyatına Bakan Aldanır, Yüz Binlerce Lira...
Beyaz Saray'dan DOGE Talimatı: Trump'tan Elon Musk'a Kıyak 'Kripto Para' Talimatı! Elon Musk'a Büyük Kıyak
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
İnşaat Maliyeti Alıp Başını Gitti: TÜİK Duyurdu, 2024'te Yüzde 34,27 Artış TÜİK Duyurdu, 2024'te Yüzde 34,27 Artış
ÇOK OKUNANLAR
Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü: '2 Saat Ambulans Bekledim' Hülya Koçyiğit Londra'da Ölümden Döndü
Maaşları Kesiliyordu! SGK'dan Yeni Genelge: Başvuru Yapanlara 1 Şubat'tan İtibaren Paralar Yatırılacak Maaşları Kesiliyordu, SGK'dan Yeni Genelge
AKP'de Kadrolar Sil Baştan... Kimler Kalır, Kimler Gider? İşte AKP Kulislerinde Konuşulan 3 Sürpriz İsim AKP Kulislerinde 3 Sürpriz İsim Konuşuluyor
Boşanıyorlar Mı? Pelin Akil'in Paylaşımı Kafaları Karıştırdı Boşanıyorlar mı? Manidar Paylaşım
Meteoroloji İl İl Uyardı... Yola Çıkacaklar Dikkat: Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak Göz Gözü Görmeyecek, Kalınlığı 15 Santimi Bulacak