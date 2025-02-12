Asgari Ücreti 5 Ay Daha Erken Aştı! 8 Kez Rekor Kırdı: 'Enflasyon Kalkanı' Altında Baş Döndüren Kazanç

2024 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran yüzde 53,16 ile Cumhuriyet altını olurken, altının gram fiyatı yüzde 51,63 yükselmişti. Gram altın fiyatı yeni yıla 2.984 liradan giriş yaptı. Çeyrek altın 4.974 TL ve Cumhuriyet altını ise 19.819 TL’den başladı. Altın fiyatları sene başından bu yana 8 kez rekor kırarken dün altın gramı 3.395 lirayı aştı. Çeyrek altın en yüksek 5.669 lirayı, Cumhuriyet altını da 22.583 lirayı gördü. Sene başından bu yana yükseliş yüzde 14’e yaklaştı.

REKORLAR BU YIL DA DEVAM ETTİ

Geçtiğimiz yıl 17.002 TL olan asgari ücreti 16 Temmuz’da aşan Cumhuriyet altını, bu yıl rekorlarına daha erken başladı. Cumhuriyet altını fiyatları hafta başında 22.322 TL’yi görerek 2025 asgari ücret rakamı olan 22.104 TL’yi aştı.

GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TAHMİN

Uzmanlar bu yıl gram altın fiyatlarının 4000-4500 lira bandına yükselmesini beklerken, asıl yükselişin başlayacağı tarih olarak ise Temmuz ayını işaret ediyorlar.

YÜZDE 50 ÜZERİNDE GETİRİ SUNABİLİR

Altın fiyatlarının tahmin edilen rakamlara ulaşması durumunda yatırımcısına kazancı yıllık bazda yüzde 24’lük beklenen 2025 yıl sonu enflasyonunun çok çok üzerinde olacak.

4000 lira tahmini tutarsa oran yüzde 34’ü aşacak. 4500 lira tahmininde ise yüzde 50,80’lik bir kazandıracak.

YASTIK ALTINDA NE KADAR ALTIN VAR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre, 2024’ün 3’üncü çeyreği itiba­rıyla hane halkının elindeki fiziki altın stoku 311 milyar dolar olarak hesaplandı. OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Türkiye’de hane halkının toplam varlıkları içinde fiziki altın ve kiradaki konutlardan oluşan finansal olmayan varlıklarının yüzde 67'lik payla, finansal varlıklardan daha yüksek bir orana sahip olduğu kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi