Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte son tahminler

Merkez Bankası, TL’deki sert değer kaybı ve yıllık enflasyonun rekor seviyelere yükselmesine rağmen 500 baz puanlık son faiz indirim döngüsünü Kasım ayında tamamlamış, Aralık ve Ocak aylarında yaptığı toplantılarda politika faizini beklentilere paralel yüzde 9 olarak sabit tutmuştu.

Merkez Bankası'nın 23 Şubat Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı öncesi Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tahminlerinin medyanı TCMB’nin bu ay politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,50 seviyesine çekeceği yönünde.

AA FİNANS'DAN YÜZDE 8 BEKLENTİSİ

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan ankete göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin yüzde 8'e indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden 10'u mevcutta yüzde 9 düzeyinde bulunan politika faizinin 100 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildirirken, 1'i bu indirimin 150 baz puan olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden 6'sı ise politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

BLOOMBERG, FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine katılan 16 kurumun medyan beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta politika faizini 100 baz puan indirimle yüzde 8'e indireceği yönünde.

Ankete katılanlardan en düşük beklenti faizin 200 baz puan indirimle yüzde 7’ye düşürüleceği yönünde olurken, ankete katılan kurumlardan 6’sı faiz değişikliğine gidilmesini beklemiyor.

YABANCI KURULUŞLAR BENZER GÖRÜŞTE

JPMorgan paylaştığı bir raporda Şubat'ta TCMB'nin 100 baz puanlık indirime gideceği tahminini yapmıştı. Morgan Stanley ekonomistleri de Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT TUTMUŞTU

TCMB yılın ilk toplantısında piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini yüzde 9'da tutmuş, önceki toplantıda karar metninde yer verdiği mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesini kullanmamıştı. Karar metninde enflasyonda iyileşmelerin görülmeye başlandığı belirtilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem