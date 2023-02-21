Altın fiyatlarında Fed baskısı: Belirsizlik sürüyor!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdı.

Bankanın yarın açıklayacağı toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunurken, Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışının yüzde 0,27 altında bin 114 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü bin 117 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 830 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 410 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı dün günü bin 841 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla bin 835 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem