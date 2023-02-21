Bloomberg'den dolar için kritik tahmin: Düşüş sürebilir!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 25 baz puan artıracağı ve yıl boyunca da indirim sürecine başlamayacağı sinyaliyle dolar/TL fiyatlanmaya başladı.

Bu gelişmelerle Bloomberg'in yaptığı analize göre, öncü göstergeler dolarda geçen Eylül ayında başlayan satışların devam edebileceği sinyali veriyor. Bu ay dolarda Fed'in şahin söylemleriyle ralli yaşansa da uzun vadeli göstergeler, dolarda düşüş trendinin henüz sonlanmamış olabileceğine işaret ediyor.

ÇİN ETKİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan Bloomberg analizleri, Çin'de karantina kısıtlamalarının gevşemesi, kredi büyümesi gibi etkilerin Euro/Doları desteklemeye devam etmesini beklendiğini belirtti.

DOLARDA SON DURUM

Yaşanan gelişmeler sonrası dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından 18,8690'dan işlem görüyor.

Dün, en düşük 18,8297 ve en yüksek 18,8868 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8654'ten tamamlamıştı.

Ayrıca yurt içi piyasalarda ise, Kahramanmaraş'lı depremin, 11 ili vurmasının ekonomi üzerindeki etkisi yakından izleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem