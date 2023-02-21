Depremzedeler, Ziraat Bankası önünde kuyruk oluşturdu

AFAD'ın depremzedeler için yatırdığı 10 bin TL’lik acil yardım ödemesini almaya çalışan yüzlerce insan Ziraat Bankası şubeleri önünde sıraya girdi.

Depremzedeler, Ziraat Bankası önünde kuyruk oluşturdu

Diyarbakır'da evi hasarlı olarak tespiti yapılmış konutlar için hane başı destek ödemesi kapsamında ödemeler yapılmaya başlandı.

T.C. kimlik numarasına tanınan 10 bin TL deprem yardımı için Yenişehir İlçesi Ofis semti Gevran Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Bankası Şubesi’nin önünde oluşan sıra bir kilometreyi geçti.

Mezopotamya'dan aktarılan habere göre; depremzedelerin ödemeleri alabilmek için başvura veya banka hesabına gerek yok. e-Devlet sorgulamasında evlerine ait yıkık /acil yıkılacak/ ağır, orta, az hasarlı hasar tespiti kaydını görebilenler, desteklerini Ziraat Bankası'ndan alabiliyor.

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