Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı altı kat arttı!

Tohumluk kuru soğanın kilosu geçen yıla göre, altı kat artarak 30 TL'ye çıktı.

Tohumluk kuru soğanın kilogram fiyatı altı kat arttı!

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl kilosu 5 TL’ye kadar düşen tohumluk kuru soğanın kilosu altı kat artarak 30 TL'ye çıktı.

Tohumluk kuru soğan satıcısı Ertan Gökkaya, geçen yıl en son 5 liradan sattıkları kuru soğan tohumu fiyatının bu yıl üretim azlığı ve artan maliyetler yüzünden 30 liradan satışa sunduklarını söyledi.

"FİYATLARIN DÜŞECEĞİNİ SANMIYORUM"

Gökkaya, "Denizli’den getirdiğimiz tohumluk kuru soğanın kilosunu şu anda 30 liradan satıyoruz. Bu yıl üretim az. Marketlerde de fiyatların yüksek olması tohumluk soğan fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Fiyatların pek düşeceğini zannetmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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