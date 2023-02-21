Tarımsal girdi enflasyonunda artış sürüyor!

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 103,14, aylık yüzde 0,72 arttı.

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Tarımsal girdi enflasyonunda artış sürüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, Tarım-GFE'de, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,72, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 103,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 116,26 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,33, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,64 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 94,35, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 104,42 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ VETERİNER HARCAMALARINDA GERÇEKLEŞTİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 33,98 ile veteriner harcamaları ve yüzde 42,63 ile makine bakım masrafları oldu.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ BİNA BAKIM MASRAFLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 120,60 ile bina bakım masrafları ve yüzde 117,81 ile hayvan yemi oldu.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

AYLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ ENERJİ VE YAĞLARDA GERÇEKLEŞTİ

Aylık azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 8,19 ile enerji ve yağlar ve yüzde 1,87 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ MALZEMELER GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,49 ile malzemeler ve yüzde 3,41 ile hayvan yemi oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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