Merkez Bankası’nın Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Ekonomistlerin Beklediği Oran Belli Oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın altıncı faiz kararını bugün açıklayacak. TCMB takvimine göre karar saat 14.00’te kamuoyuna duyurulacak. Merkez Bankası, temmuz ayındaki PPK toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Öte yandan 1 Mart’tan itibaren ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine 24 Ağustos’ta yeniden başlanması, bazı ekonomistler tarafından para politikasında gevşeme sinyali olarak değerlendirilmişti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ FAİZİN SABİT KALMASI

AA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 37’de tutulacağını tahmin ediyor. Bloomberg HT’nin 19 kurumun katıldığı anketinde de faiz oranında değişiklik beklenmiyor. İngiltere merkezli Oxford Economics de bugünkü toplantıda faiz indirimine gidilmesini öngörmüyor. Kuruluş, enflasyondaki kademeli gerilemeye rağmen enerji fiyatlarının oluşturduğu baskı ve enflasyon beklentilerindeki bozulma nedeniyle yeni bir indirim için henüz uygun koşulların oluşmadığını değerlendiriyor. Oxford Economics, haftalık repo ihalelerinin yeniden başlatılmasının fiilen 300 baz puanlık bir gevşemeye işaret ettiğini belirtiyor. Kuruluşa göre bu gelişme nedeniyle yeni bir faiz indirimi yılın son çeyreğine kalabilir.

AĞUSTOS ENFLASYONU YÜZDE 31,51’E GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre yıllık enflasyon ağustos ayında yüzde 31,51’e düştü. Ancak enerji maliyetlerindeki yükseliş ve eğitim harcamalarındaki fiyat düzenlemeleri, enflasyondaki düşüşün hızını sınırlayan unsurlar arasında yer aldı. Oxford Economics, enflasyondaki kademeli gerilemenin yılın kalan döneminde de devam edeceğini tahmin ediyor. Kuruluş, TCMB’nin ekim ve aralık aylarında 100’er baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyor. Bu gerçekleşirse politika faizinin yıl sonunda yüzde 35 seviyesine gerileyeceği öngörülüyor.

2026 YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 28,4’E ÇIKTI

Öte yandan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,4 olarak açıklandı. Söz konusu tahmin, TCMB’nin 13 Ağustos’ta yayımladığı Enflasyon Raporu’ndaki yüzde 28’lik öngörünün üzerinde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi