Orta Doğu’da Gerilim Tırmandı, Altın Fiyatları Fırladı! Gram Altın 6 Bin 857 Lirayı Gördü
Altın fiyatları, Orta Doğu’da artan askeri gerilimin güvenli liman talebini desteklemesiyle yükselişe geçti. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 4 bin 397 dolara, gram altın ise aynı oranda yükselişle 6 bin 853 liraya çıktı. Piyasalarda gözler ABD’den gelecek enflasyon verilerine çevrilirken, güncel alış fiyatlarında gram altın 6 bin 857 lira, çeyrek altın 10 bin 972 lira, altının onsu ise 4 bin 401 dolar seviyesinde bulunuyor.
Altın fiyatları, dolar endeksindeki yatay görünüm ve Orta Doğu’da artan askeri gerilimin etkisiyle çarşamba gününe yükselişle başladı. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 4 bin 397 dolar seviyesine çıkarken, gram altın da aynı oranda yükselerek 6 bin 853 liraya ulaştı.
Piyasalarda kısa vadede yön arayışı sürerken, altın fiyatları üzerinde hem yukarı hem de aşağı yönlü beklentiler etkili oluyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin sıkılaşma beklentileri değerli metaller üzerinde baskı oluştururken, ABD’nin yüksek bütçe açığına yönelik endişeler ve dolarda yaşanabilecek olası değer kayıpları altın fiyatlarını destekliyor.
PİYASALAR ABD’NİN ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI
Yatırımcıların gözü bu hafta ABD’den gelecek ekonomik verilere çevrildi. Perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma günü yayımlanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Fed’in faiz politikası açısından yakından takip edilecek.
ORTA DOĞU GERİLİMİ ALTINA DESTEK VERİYOR
ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine katkı sağlıyor. Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları ile ABD ve İran güçleri arasındaki karşılıklı hamlelerin, bölgedeki çatışmaların yayılabileceğine ilişkin endişeleri artırdığı belirtiliyor. Bölgedeki gelişmeler petrol fiyatlarına da yansırken, Brent petrol üst üste dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı. Enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyon üzerindeki baskıyı artırması ve bunun Fed’in faiz kararlarını etkilemesi bekleniyor.
GÜNCEL ALTIN ALIŞ FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 857 lira 41 kuruş
Çeyrek altın: 10 bin 972 lira 18 kuruş
Altın/ons: 4 bin 400 dolar 95 sent
Kaynak: Haber Merkezi