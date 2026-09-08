Avrasya Tüneli'nde Tarihi Eşik Aşıldı: Günlük Araç Geçişinde Yeni Rekor

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İstanbul'un iki yakasını deniz tabanının altından birbirine bağlayan mega proje Avrasya Tüneli, ulaşımda yeni bir zirveye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tüneldeki son geçiş istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Bakan Uraloğlu, 4 Eylül Cuma günü Avrasya Tüneli'ni tam 94 bin 489 aracın kullandığını belirterek, bu rakamın projenin tarihindeki en yüksek günlük araç geçiş seviyesi olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

2 YILLIK REKOR 30 ARAÇ FARKLA KIRILDI

Avrasya Tüneli'ndeki bir önceki yoğunluk ve geçiş rekoru, yaklaşık iki yıl önce elde edilmişti. Bakan Uraloğlu, "13 Haziran 2024 tarihinde kaydedilen 94 bin 459 araçlık bir önceki rekorumuz, 4 Eylül'deki yoğun taleple birlikte 30 araçlık bir farkla aşılarak 94 bin 489'a ulaştı" ifadelerini kullandı.

DENİZ ALTINDA NEREDEYSE 10 YILLIK KESİNTİSİZ HİZMET

Projenin mühendislik harikası yapısına ve önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olduğunu hatırlattı.

Tünelin kentsel ulaşıma katkılarını özetleyen Uraloğlu, "5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, İstanbul'da araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında, yaklaşım yollarıyla beraber toplamda 14,6 kilometrelik bir güzergahta neredeyse 10 yıldır İstanbullulara güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA