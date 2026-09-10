Denizin Ortasında Can Pazarı: Yolcu Feribotu Yandı, 5 Kişi Hayatını Kaybetti, Onlarca Kişi Aranıyor

Filipinler'de başkent Manila'dan Palawan'a giden 134 yolculu feribotta çıkan yangın can pazarına dönüştü. İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği olayda, denizde kaybolan 87 kişi için zamana karşı yarış başlatıldı.

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Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler açıklarında seyir halinde olan bir yolcu feribotunda çıkan yangın büyük bir felakete yol açtı.

Filipinler merkezli yayın ağı GMA Network'ün haberine göre, yetkililer, başkent Manila'dan Palawan eyaletinin Coron bölgesine giden yolcu feribotunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.

ÖLÜ VE KAYIPLAR VAR

Yetkililer, 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere 134 kişinin bulunduğu feribotun alev alması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Şu ana kadar 42 kişinin kurtarıldığını aktaran yetkililer, kayıp 87 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

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