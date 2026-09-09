Trump Gözünü Bu Kez İzlanda'ya Dikti! Tepki Gecikmedi: Komik Ya da Normal Yanı Yok

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, ABD Başkanı Donald Trump'ın, adayı "ABD toprağı" olarak gösteren harita paylaşımına, "Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ya da normal bir yanı yok" sözleriyle tepki gösterdi.

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Trump Gözünü Bu Kez İzlanda'ya Dikti! Tepki Gecikmedi: Komik Ya da Normal Yanı Yok
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İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV, Başbakan Frostadottir ve İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir'in ABD Başkanı Trump'ın, adayı "ABD toprağı" olarak gösteren harita paylaşımının ardından ortak basın toplantısı düzenlediklerini belirtti.

'İZLANDALILARA, KANADALILARA VE GRÖNLANDLILARA AÇIK HAKARET'

Trump'ın, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmasındaki imanın "gülünç" olduğunu söyleyen Frostadottir, "Bu ifade şekli, İzlandalılara, Kanadalılara ve Grönlandlılara açıkça bir hakarettir. Bu konuda açık olmalıyız" diye konuştu.

'KOMİK YA DA NORMAL BİR YANI YOK'

Frostadottir, "Devletlerin egemenliğiyle dalga geçmenin komik ya da normal bir yanı yok" dedi.

Bakan Gunnarsdottir de paylaşımın "uygunsuz" olduğunu söyleyerek, İzlanda'nın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu belirtti.

Trump, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşmış, haritada İzlanda da ABD bayrağının renklerine boyanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler
İzlanda ABD Donald Trump
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