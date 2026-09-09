İsviçre’de Hidroelektrik Santralinde Patlama! Çok Sayıda Yaralı
İsviçre’nin Ticino kantonunda yapımı süren hidroelektrik santrali şantiyesinde meydana gelen patlamanın ardından kısmi çökme ihtimali gündeme geldi. Piotta köyündeki şantiyede yaşanan olayla ilgili inceleme başlatılırken, santralin 2027 yılında hizmete açılması planlanıyor.
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İsviçre’nin Ticino kantonuna bağlı Piotta köyünde bir hidroelektrik santrali şantiyesinde yerel saatle 10.00 sıralarında patlama meydana geldi. Yetkililer, yapımı devam eden santralde kısmi bir çökme yaşanmış olabileceğini açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
GELECEK YIL HİZMETE AÇILACAK
Hidroelektrik santralinin inşaatının uzun süredir devam ettiği ve 2027 yılında hizmete açılmasının beklendiği ifade edildi.
Kaynak: DHA
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