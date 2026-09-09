Suriye'nin İdlib Kentinde Şiddetli Patlama, Ölü ve Yaralılar Var

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş kalıntılarının toplandığı bir depoda meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında savaş kalıntısı mühimmatların toplandığı bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle güçlü bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi.

SİLAH DEPOSUNDAKİ PATLAMADA 4 ÖLÜ 10 YARALI

İdlib Sağlık Müdürlüğü Medya Ofisinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre Sarmada yakınlarındaki Burc en-Nimra bölgesinde bulunan savaş kalıntılarının toplandığı silah deposunda meydana gelen patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Yönetiminden yapılan açıklamada ise İdlib'in kuzeyindeki Sarmada kenti yakınlarında, taşınmadan önce silah ve savaş kalıntılarının geçici olarak toplandığı depoda patlama meydana geldiği bildirildi.

Patlamada Bakanlık çalışanlarından bazı kişilerin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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