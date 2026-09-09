İran’dan Hürmüz Boğazı’nda Yeni Hamle! ABD Ablukasına Karşı 'Kısıtlı Bölge' İlan Edecek

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin ablukasına karşılık Hürmüz Boğazı’nın dışına taşan geniş bir deniz alanında “kısıtlı bölge” oluşturulacağını açıkladı. Çabahar’dan başlayarak Umman Körfezi ve Arap Denizi’ne uzanacak bölgede gemi trafiğinin daha sıkı kontrol edileceği bildirilirken, ayrıntılı koordinatların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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İran’dan Hürmüz Boğazı’nda Yeni Hamle! ABD Ablukasına Karşı 'Kısıtlı Bölge' İlan Edecek
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İran basınına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, İran'ın ABD'nin ablukasına karşılık denizde oluşturacağı kısıtlı bölgeye ilişkin bilgi verdi. Muhibbi, "Hürmüz Boğazı sadece bir deniz geçidi değil, küresel düzenin ve savaş gelişmelerinin belirleyici denklemlerinden biri haline gelmiştir" dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı ve çevresinde deniz trafiğinin yönetim ve kontrol kapsamını genişlettiğini söyleyen Muhibbi, "Geçmişte gemi trafiğinin yönetimi için düşünülen kapsam Hürmüz Boğazı ile sınırlıydı ve şimdi bu kapsamın alanı genişledi" ifadelerini kullandı.

İran’dan Hürmüz Boğazı’nda Yeni Hamle! ABD Ablukasına Karşı 'Kısıtlı Bölge' İlan Edecek - Resim : 1

'SİGORTA VE DESTEK HİZMETİ DURDURULACAKTIR'

Bu kapsamda "kısıtlı bölge" oluşturacaklarını belirten Muhibbi, "Bu alanın bir kısmı Çabahar çevresinden başlayıp Umman Denizi ve Arap Denizi güzergahlarını kapsıyor ve kesin koordinatları ve ayrıntıları uygun zamanda açıklanacaktır" diye konuştu. İranlı yetkili, "Bir gemi koordinasyon olmadan Hürmüz Boğazı'nın yaptırım uygulanan bölgesinden geçerse, o gemiye sağlanan her türlü denizcilik, sigorta ve destek hizmeti durdurulacaktır. Böylece Hürmüz Boğazı'ndan daha sonraki bir geçişte bile bu hizmetlerden mahrum kalacaktır" ifadelerini kullandı.

'YASAK BÖLGE' İLAN EDECEKLER

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a ablukasına karşılık Basra Körfezi genelinde ve çevresinde bir "yasak bölge" oluşturacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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