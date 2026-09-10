Ahbap'ın Tutuklanan Müdüründen Şok İddialar: 'Her Kalemde Milyonluk Vurgun Yapıldı'

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek’in ifadesi, dernek bünyesinde gerçekleştirilen milyonlarca liralık alım-satım işlemlerindeki devasa usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, deprem döneminde gönderilen yardımları depolayıp satmak ve haksız kazanç sağlamak suçlamasıyla 30 Temmuz’da tutuklanan Şimşek, hakkındaki iddiaları reddederken dernek yönetimini hedef alan itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

MÜFREDAT DIŞI ESKİ KİTAPLARA 80 MİLYON LİRA

Şimşek’in ifadesine göre, deprem bölgesindeki çocuklara dağıtılmak üzere planlanan kırtasiye malzemeleri ihalesinde büyük fiyat oyunları döndü. Bir şirketin ilk olarak verdiği 66 milyon TL'lik teklifi yüksek bularak itiraz ettiğini belirten Şimşek, teklifin daha sonra 44 milyon TL’ye düşürüldüğünü aktardı.

Ancak ilerleyen süreçte dernek yöneticilerinin bilgisi dahilinde aynı firmadan 80 milyon lira bedelle kitap satın alındığını belirten Şimşek, "Sonradan öğrendim ki bu kitaplar yayınevinin deposunda kalan, tedavülden kalkmış ve müfredat dışı eski kitaplarmış. Ayrıca bölgede kurulacağı söylenen konteyner kırtasiyeler de hiç kurulmadı" dedi.

PETSHOP’TAN 30 MİLYON LİRALIK KALİTESİZ YEM ALINDI

Depremzedelerin hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla İzmir’deki bir petshop üzerinden 30 milyon TL tutarında 3 bin ton hayvan yemi ile kedi-köpek maması alındığını söyleyen Şimşek, bu lojistiğin normal olmadığını vurguladı. Şimşek, "Böyle bir miktarın sevkiyatı için en az 100 TIR gerekir, bizim böyle bir lojistiğimiz yoktu. Zaten sonradan çiftçilerin bu yemleri çok kötü kalitede olduğu için hayvanlarına yediremediğini duydum" ifadelerini kullandı.

İKİ KATI FİYATA ALINAN GIDALAR VE SAHTE SALAMLAR

Gıda kolilerinde de sistematik bir usulsüzlük yapıldığını öne süren satın alma müdürü, Haluk Levent’in talimatıyla bir firmadan toplamda 230 milyon TL bedelle kahvaltılık ürün alındığını söyledi. Hatay ve Gaziantep'teki depolardan kendisine ürünlerin eksik geldiğine dair tutanaklar ulaştığını belirten Şimşek, depodaki görevlilerin "Gelen salamlar dana salama benzemiyor, teste bile gerek yok" diyerek kalitesizliği rapor ettiğini, gıda kolilerinin genel olarak piyasa değerinin iki katı fiyatına faturalandırıldığını iddia etti.

160 MİLYON LİRALIK BİLİM TIR'LARI ŞİRKETE GİTTİ

Dernek bütçesinden 6 adet "Bilim TIR’ı" dorsesi için yaklaşık 160 milyon TL ödendiğini ifade eden Şimşek, dorselerin mülkiyetinin derneğe değil, şirkete ait olacak şekilde sözleşme imzalandığını açıkladığı ifadesinde şunları söyledi:

"Muhasebede hiç yapılmayan bir bakım için 12 milyon liralık fatura gördüm. Durumu Haluk Levent’e sorduğumda, 'Denizcim biliyorsun bu TIR'lar zaten onlara ait ve onlara gidecek' dedi. Sonunda TIR'lar Ankara'daki şirkete geri gitti."

'SORUN OLURSA İSVİÇRE'YE KAÇARIM' İDDİASI

Deniz Şimşek, dernekteki usulsüzlüklerin farkına varmasının ardından dışlandığını ve uzaktan çalışma sistemine geçilerek kendisinden evrak saklandığını öne sürdü. Şimşek, Haluk Levent’in kendisini odasına çağırarak, "İçeriden bilgi sızıyor, yarın bir sorun olursa İsviçre’ye kaçarım" dediğini iddia etti.

Kızılay’dan çadır alınması krizinin de dernek yönetimi tarafından bilinçli olarak kamuoyuna sızdırıldığını savunan Şimşek, bu yolla devlet karşıtı bir hava yaratılarak derneğe olan bağışların ve taraftarların artırılmasının hedeflendiğini ileri sürdü.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi