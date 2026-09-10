Altın Fiyatları Yükselişte! Piyasaların Gözü ABD Enflasyon Verilerinde

ABD Doları’ndaki gevşemenin desteğiyle yükseliş gösteren altın fiyatlarında gözler ABD’den gelecek enflasyon verilerine çevrildi. Spot altın 4 bin 414 dolar, gram altın ise 6 bin 874 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Altın Fiyatları Yükselişte! Piyasaların Gözü ABD Enflasyon Verilerinde
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Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD Doları’ndaki zayıflamanın desteğiyle sınırlı yükseliş gösterdi. Yatırımcılar ise ABD’de açıklanacak enflasyon verilerinin Fed’in faiz politikasına ilişkin vereceği sinyalleri beklerken temkinli hareket ediyor. Günün ilk işlemlerinde spot altının ons fiyatı yüzde 0,29 artışla 4 bin 414 dolar seviyesine yükseldi. Gram altın da yüzde 0,1 değer kazanarak 6 bin 874 liradan işlem gördü.

GÖZLER ABD’DEN GELECEK VERİLERDE

Piyasalarda bugün TSİ 12.30’da açıklanması beklenen ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi takip edilecek. Yatırımcıların bir diğer önemli gündem maddesi ise cuma günü yayımlanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) olacak. Söz konusu verilerin, Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından belirleyici olması bekleniyor.

Altın Fiyatları Yükselişte! Piyasaların Gözü ABD Enflasyon Verilerinde - Resim : 1

JEOPOLİTİK RİSKLER İKİNCİL PLANDA

ABD’nin beş İran petrol tankerini batırmasının ardından İran’ın Hürmüz Boğazı yakınlarında gemilere saldırdığı yönündeki haberler, piyasalarda jeopolitik riskleri artırdı. Ancak analistler, bölgedeki gelişmelerin altın fiyatları üzerindeki etkisinin şimdilik ABD enflasyon verileri ve Fed’in faiz beklentilerinin gerisinde kaldığını değerlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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