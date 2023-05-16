Merkez Bankası'ndan nakit ve taksitli avans kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans çekiminde değişikliğe gitti.

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Merkez Bankası'ndan nakit ve taksitli avans kararı!

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1.36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.

Bankalar, yıllık yüzde 20’e yakın oldukça düşük bir faizle borçlanmayı sağlayan bu imkan kapsamında kredi kullandırımını TCMB’nin bu adımı öncesi daraltmaya başladıklarını belirtmişlerdi.

NAKİT AVANS VE VADE TUTARI DÜŞÜRÜLDÜ

Bazı bankalar bu yazı öncesi en yüksek kullandırılabilecek nakit avans tutarını düşürürken bir çok banka da en uzun vadeyi 12 aydan 6 aya indirmişti.

KUYUM HARCAMALARI DAHİL EDİLDİ

Öte yandan TCMB belirli bir limitin üzerindeki bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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