BİSAM açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı yine derinleşti!

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) nisan ayı verilerine göre; açlık sınırı 9 bin 814 lira olurken, yoksulluk sınırı ise 33 bin 948 lira olarak gerçekleşti. Öte yandan Türkiye'de sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günlük 327 lira olarak hesaplandı.

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BİSAM açıkladı: Açlık ve yoksulluk sınırı yine derinleşti!

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Nisan 2023 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Nisan 2023 için 9 bin 814 lira oldu. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutardır.

YOKSULLUK SINIRI 33 BİN 948 TL

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 33 bin 948 lira olarak gerçekleşti.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 327 LİRA

Günlük 327 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim kalemi 32 lira ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarı oluşturdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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