Fitch’ten ikinci tura kalan seçimler sonrası dikkat çeken uyarı! Yeni hükümeti birçok sorun bekliyor...

İkinci tura kalan seçimlerin ardından Fitch'ten Türkiye ekonomisine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Fitch’ten ikinci tura kalan seçimler sonrası dikkat çeken uyarı! Yeni hükümeti birçok sorun bekliyor...

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ikinci tura kalan seçimlerin siyasi ve ekonomik belirsizlikleri uzattığını vurguladı. Fitch, Türkiye seçimlerinden sonra kurulacak hükümetin geniş bir bütçe açığı ve yüksek enflasyon gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağına dikkat çekti.
 

KURULACAK HÜKÜMETİ YIĞINLA SORUN BEKLİYOR

Reuters'in aktardığı notta, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin ertelenmiş döviz talebi, lira üzerinde baskı, geniş bir bütçe açığı, uluslararası rezervlerde düşüş ve yüksek enflasyon gibi sorunlarla karşı karşıya kalacağını belirtildi.

Notta, kredi notu açısından para ve maliye politikası bileşiminin daha itibarlı ve tutarlı olup olmadığına bakılacağı belirtilerek, “Güveni ne kadar sağladığı, makro ve finansal istikrara yönelik riskleri ne kadar azalttığı ve dış finansmana erişimi kolaylaştırıp kolaylaştırmayacağı izlenecek” denildi. 

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