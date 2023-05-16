Altın fiyatlarını 'belirsizlik' vurdu, gram altın düştü!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in yayımlamış olduğu raporda, Fed'in yıl sonuna kadar kısıtlayıcı para politikası duruşunu sürdürmesinin bekleniyor.

Böylece para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 20'nin üzerine çıktı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Söz konusu gelişmelerle gram altın, güne değer kaybıyla başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,24 altında bin 272 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,68 artışla bin 275 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 90 lira, Cumhuriyet altını da 8 bin 450 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,28 yükselişle 2 bin 16 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,4 gerileyerek 2 bin 8 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem