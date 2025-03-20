Merkez Bankası'ndan Dövize Bir Müdahale Daha! Piyasa İstikrarı İçin Kritik Adım
Son dakika: Piyasalarda yaşanan sert düşüş sonrası Merkez Bankası'ndan ikinci hamle geldi. Bu kapsamda TCMB TL uzlaşmalı vadeli döviz satış işlemi yapacak.
Merkez Bankası piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama yaptı.
Merkez'in açıklamasında, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" denildi.
Merkez Bankası dünkü bu sert dalgalanmalara 8 milyar dolarlık döviz satarak müdahalede bulunmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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