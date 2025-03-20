SON DAKİKA: Borsadan Güne Satıcılı Başlangıç! BIST 100 Endeksi 10 Bin Puanın Altında

Son dakika: Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı kararı sonrası 2 kez devre kesen Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi günü 10 bin puanın altında yüzde 9’ya yakın düşüşle kapatmıştı.

Kritik günün ardından bu sabah BIST 100 endeksi güne yüzde 0,21 düşüşle 9.840 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,68 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 1,86 ile finansal kiralama faktoring oldu.

AÇIĞA SATIŞ KURALINA DEVAM

Borsa İstanbul, 20 Mart işlem gününde de BIST 50 endeksindeki paylar için açığa satışa yukarı adım kuralının uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi