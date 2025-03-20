SON DAKİKA: Borsadan Güne Satıcılı Başlangıç! BIST 100 Endeksi 10 Bin Puanın Altında

Son dakika haberine göre, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yaşanan sert düşüşün ardından toparlanma çabasına girdi. Bu kapsamda BIST 100 endeksi güne yüzde 0,21 düşüşle 9.840 puandan başladı.

Son Güncelleme:
SON DAKİKA: Borsadan Güne Satıcılı Başlangıç! BIST 100 Endeksi 10 Bin Puanın Altında

Son dakika: Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı kararı sonrası 2 kez devre kesen Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi günü 10 bin puanın altında yüzde 9’ya yakın düşüşle kapatmıştı.

Kritik günün ardından bu sabah BIST 100 endeksi güne yüzde 0,21 düşüşle 9.840 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,68 değer kaybederken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile madencilik, en fazla kaybettiren yüzde 1,86 ile finansal kiralama faktoring oldu.

AÇIĞA SATIŞ KURALINA DEVAM

Borsa İstanbul, 20 Mart işlem gününde de BIST 50 endeksindeki paylar için açığa satışa yukarı adım kuralının uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Borsa Borsa İstanbul
Son Güncelleme:
Vergi Denetim ve İhbarlarında Yeni Dönem! Çalışmalar Başladı: Kayıt Dışı Ekonomiye Yapay Zeka Müfettişi Vergi Denetim ve İhbarlarında Yeni Dönem!
Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin Saç Beyazlamasını Yavaşlatmanın Yolu: Günlük Beslenmede Bu Gıdaları Mutlaka Tüketin
Bakır Fiyatlarına 'Tarife' Desteği! 10 Bin Doları Aştı Bakır Fiyatlarına 'Tarife' Desteği! 10 Bin Doları Aştı
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı Havalimanlarında Yeni Dönem: Uçaklarda Artık Tamamen Yasaklandı
Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor! Maaşım 150 Bin Liranın Altına İnmiyor Dedi, Herkese Önerdi: Oturduğu Yerden Para Kesiyor!
Bayram Öncesi Büyük Zam Hareketliliği! Ağızlarda Acı Tat Bırakacak Bayram Öncesi Büyük Zam Hareketliliği! Ağızlarda Acı Tat Bırakacak
Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu Türk Otomotiv Devi İflas Etti! Yılda 54 Bin Kamyon Üretiyordu
Mansur Yavaş'tan İstanbul'da İlk Açıklama Mansur Yavaş'tan İstanbul'da İlk Açıklama