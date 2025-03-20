Bakır Fiyatlarına 'Tarife' Desteği! 10 Bin Doları Aştı

Bakır fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditlerinden haftalar sonra yeniden dikkat çeken bir yükseliş yaşadı. Bakır fiyatları Londra Metal Borsası'nda ton başına 10 bin doların üzerini test etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayının sonunda imzaladığı kararnameyle bakır ithalatına yönelik soruşturma başlatma talimatı vermişti. Söz konusu kararnameye ilişkin Truth Social hesabından değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD'nin bakır endüstrisini yeniden inşa etmek için ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğinden bakır ithalatını incelemelerini ve "Amerikalıları işsiz bırakan haksız ticareti sona erdirmelerini" talep ettiğini belirtmişti.

Bakırın "eve dönme zamanın geldiğini" savunan Trump, "Amerikan endüstrileri bakıra bağımlı ve bakır Amerika'da üretilmeli. Muafiyet yok, istisna yok" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi