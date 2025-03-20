Vergi Denetim ve İhbarlarında Yeni Dönem! Çalışmalar Başladı: Kayıt Dışı Ekonomiye Yapay Zeka Müfettişi

Yapay zeka teknolojilerindeki gelişim ekonomi yönetimi açısından da yeni fırsatlar ve dönüşümler sunuyor. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele eden Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in önderliğinde adımlarını peş peşe atıyor. Bu kapsamda bakanlık dijitalleşmeye ağırlık vererek yapay zeka destekli çözümler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Nihai hedeflerinin yapay zeka tabanlı bir vergi müfettişi geliştirmek olduğunu belirten yetkililer denetim süreçlerini daha da etkin hale getirmek için yeni teknolojileri devreye almayı planlıyor.

Türkiye Gazetesi’nden Cevdet Fırat Aydoğmuş’un haberinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Mert Özarar, nihai hedeflerinin yapay zekâ tabanlı bir vergi müfettişi yapabilmek olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin Meclis Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan Özarar, bu düzenlemenin dev bir adım olduğunu ancak Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile çok yakın çalıştıklarını dile getirirken, “Özellikle yapay zekâda başladık, doğru işe doğru müfettiş. 7500 - 8000 vergi müfettişimiz var, her birinin farklı alan uzmanlıkları var, her birinin farklı sektörel deneyimleri var. Doğru müfettişi, doğru bilgi birikimini o dosyaya atayabilirsek o kadar başarılı olabiliriz, bunu yapay zekâya yaptırıyoruz” ifadelerini kullandı.

İHBAR SİSTEMİ DE YAPAY ZEKAYA EMANET

Denetimlerin yanında bir de ihbar sistemi de hayata geçireceklerini belirten Özarar, gelen dilekçelerin tekrar tekrar işlemden geçmesini önleyerek benzer içeriklerin komisyona yönlendirmesini sağladıklarını, özellikle aktarılan metin üzerinden eğitilmiş bir yapay zekâ modeliyle ihbarda geçen kişileri etiketleyerek bir harita çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. ‘Başka usulsüzlüklerde veya vergi kaçırmalarda da aynı aktörler rol oynuyor mu?’ diye kontrol yapıldığını vurguladı.

“ÇOK CİDDİ FAYDASI OLACAK”

Yerli ve millî ürünlere karşı pozitif ayrımcılık yaptıklarını da belirten Özarar şunları dile getirdi:

“İkiniz, üçünüz firma olarak bir araya gelin, bir alanda uzmanlaşın ve bize doğru zamanda doğru ürünü getirin. Biz size can suyunu verelim, içeride kullanalım ama lütfen burada kârlılığı çok gözetmeyin, bir millî ürünümüz olsun.’ Özellikle bu ‘Large Language’ modeliyle ilgili farklı firmalarımızın da bir araya gelmelerinden ve bir tane büyük Türk doğal dil modelinin ortaya çıkmasından sadece Hazine ve Maliye Bakanlığımız değil, sadece kamu değil, tüm Türkiye’miz için çok ciddi fayda olacağını düşünüyorum.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi