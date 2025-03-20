BIST30 Vadelileri Güne Negatif Başladı

Borsa İstanbul'da dün yaşanan sert düşüş ardından bu sabah BIST30 vadelileri güne satıcılı başlangıç yaptı.

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BIST30 Vadelileri Güne Negatif Başladı

Düne sert satışlarla başlayan VIOP-30 Nisan vadeli endeks kontratı, günün devamında satıcılı seyrini sürdürerek günü %9,99 düşüşle 11 bin 158 seviyesinden tamamlamıştı. Endeks yeni güne de satışlarla başladı.

VIOP-30 Nisan vadeli endeks kontratı güne yüzde 0,39 oranında düşüşle 11 bin 115 puandan başladı.

Şeker Yatırım, yayınladığı raporda, "Dün gelen sert satışların ardından 11.000 seviyelerine kadar geri çekilen Endeks kontratının geri çekilmesini sürdürmesi halinde 11.000 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks kontratı bu seviyeler altına geri çekilmesi halinde 10.900 - 10.800 aralığı ilk hedef olmak üzere 10.500 seviyelerine doğru satışlarının hızlanması beklenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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