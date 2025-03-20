THY ve Halkbank'tan Borsada Kritik Adım! SPK'nın Yeni Kararı Sonrası Harekete Geçtiler: KAP'a Peş Peşe Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) dün akşam piyasadaki gelişmeleri neden göstererek pay geri alım programına ilişkin bazı esneklikler getirdi. Bu kapsamda payları borsada işlem gören şirketler ve bağlı ortaklıkları, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararıyla geri alım yapabilecekti.

THY PAY GERİ ALIMI YAPTI

Bu sabah itibarıyla şirketler hamlesini yaptı ve pay geri alımlarına başladı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, yaklaşık 5 ay sonra ilk kez Borsa İstanbul'da pay geri alımı yaptı. Türk Hava Yolları’ndan KAP’a yapılan duyuruda toplam 166 bin TL nominal tutarlı işlemler 298,25-299,00 TL aralığında gerçekleştirildiği açıklandı.

HALKBANK’TAN İKİ YIL SONRA BİR İLK

Pay alımı için harekete geçen bir diğer şirket ise Halkbank oldu. Kamu bankası 22 ay sonra ilk kez Borsa İstanbul'da pay geri alımı yaptı. Banka'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, son olarak 26 Mayıs 2023’te pay geri alımı yapan bankanın, toplam 2 milyon TL nominal tutarlı işlemleri 21,16-21,24 TL aralığında gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Merkezi