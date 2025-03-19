SPK'dan Borsaya Düzenleme! Pay Geri Alım Programları Kurallarına Esneklik

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak pay geri alım programlarına ilişkin yeni bir düzenleme getirdi. Yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olmak üzere, şirketlerin yönetim kurulu kararıyla geri alım programı başlatabileceği ve mevcut geri alım programlarına belirli esneklikler sağlanacağı bildirildi.

SPK'nın duyurusuna göre, payları borsada işlem gören şirketler ve bağlı ortaklıkları, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararıyla geri alım yapabilecek. İlk genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gereken bu karar kapsamında, geri alımın amacı, süresi, alınacak azami pay adedi ve kullanılacak fon miktarının belirtilmesi zorunlu olacak. Alınan karar, özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulacak.

Halihazırda yürürlükte bir geri alım programı bulunan halka açık şirketler ve bağlı ortaklıkları, mevcut programlarına yönetim kurulu kararı almadan devam edebilecek.

Düzenleme kapsamında, II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nde yer alan bazı sınırlamalar geçici olarak uygulanmayacak. Bu çerçevede, sermayenin yüzde 10’u ile sınırlanan nominal değer sınırı ve günlük işlem sınırı kaldırıldı. Ayrıca, geri alım yapılan payların 30 gün boyunca satılamayacağı ve bu sürenin “ilk giren ilk çıkar” yöntemiyle hesaplanacağı belirtildi.

SPK'nın yeni düzenlemesiyle birlikte, şirketlerin pay geri alım işlemlerini daha hızlı ve esnek bir şekilde gerçekleştirmesine imkan tanınırken, sermaye piyasalarındaki volatilitenin azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi