Altın, Dolar, Borsa... Bir Rekor Daha Kırıldı: Piyasalarda Tansiyon Düşmüyor (20 Mart Perşembe Güncel Altın ve Döviz Kurları)

Gram altın fiyatları dün tarihinde ilk kez 4000 TL bandını aşarak rekor kırmıştı. Dolar 41 liranın üzerine çıktı. Euro/TL de 45 liraya doğru yol aldı. Borsa ise son olarak Rusya-Ukrayna Savaşının başladığı 24 Şubat 2022’de yüzde 9,4’lük kayıp yaşamıştı. O günden sonra tarihinin en sert düşüşlerinden birine ise dün imza attı. Günü yüzde 9’a yakın gerileme ile günü kapatırken hem sabah seansı açılışında hem de gün ortası açılışında iki kez devre kesti. Türkiye’nin 5 yıllık risk primi (CDS) Ekim 2024 sonrası en yüksek seviye olan 279 puana yükseldi. Merkez Bankası ise bu sert dalgalanmalara 8 milyar dolarlık döviz satarak müdahalede bulundu.

POWELL’DAN FED FAİZ KARARI SONRASI ‘TARİFE’ YORUMU

Ayrıca sadece yurt içi piyasanın değil tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı da Donald Trump’ın tarifelerinin gölgesinde duyuruldu. Fed, beklentiler dahilinde faizleri sabit bıraktı. Kararın ardından Trump yönetiminin ithalat tarifeleri ve bunların enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, bu noktada tarifelerin enflasyonu ne kadar etkilediğini verilerden ayrıştırmanın zor olduğunu, ancak “açık bir şekilde bunun büyük bir kısmının tarifelerden kaynaklandığını” söyledi.

ONS ALTINDA YENİ BİR REKOR DAHA

Piyasalar bugün de oldukça hareketli. Altın, Fed'in bu yıl iki olası faiz indirimine gitme beklentisinin sürdüğüne işaret etmesiyle yeni bir zirve yaptı. Altın fiyatı bu hafta yüzde 2,26, ay başından bu yana yüzde 6,91 ve yıl başından bu yana yüzde 16,3 yükseldi.

Devam eden jeopolitik ve ekonomik gerilimlerin güvenli liman talebini artırdığı ortamda ons altın 3057,36 dolar ile rekor kırmasının ardından düne göre yüzde 0,16 artışla 3052 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Dün 4011 TL ile rekor kıran altın gram fiyatı bankalararası serbest piyasada 3.726 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları ise 6312 TL’den, Cumhuriyet altını da 25.812 TL’den değerleniyor.

ALTIN FİYATLARI TAHMİNİ

Heraeus Metals Hong Kong Ltd. genel müdürü Dick Poon, altının “birçok belirsiz piyasa durumu, jeopolitik gerilimler, zayıflayan ABD doları ve faiz oranlarının daha sonra düşürüleceği beklentileri” tarafından yönlendirildiğini söyledi.

OCBC FX stratejisti Christopher Wong da “Şimdilik, altının güvenli bir liman ve enflasyondan korunma aracı olarak cazibesi, bu jeopolitik endişeler ve tarife belirsizliği ışığında daha da güçlendi. Altının görünümü konusunda yapıcı olmaya devam ediyoruz” dedi.

ABC Refinery kurumsal piyasalar küresel başkanı Nicholas Frappell, “Altının ilk çeyrekteki çok iyi performansı göz önüne alındığında, bir düzeltmenin söz konusu olmadığını düşünüyorum. Ancak, şimdiye kadar düzeltmeler nispeten kısa sürdü ve iyi fiyatlandı. 3.090-3.100 dolar arasında bir direnç görülebilir” değerlendirmesini yaptı.

DÖVİZ KURLARINDA SON DURUM

Piyasalarda dün dolar ve euro yüzde 10’un üzerinde değer kazandı. USD/TRY 41,1 TL’yi, EUR/TRY de 44,5 TL’yi aştı. Bu sabah ise dolar kuru dünkü kapanışa göre yüzde 1’e yakın değer kazanarak 38 TL bandında hareket ediyor. Euro/TL kuru da şu sıralar 41,63 TL’den ekranlara yansıyor.

BORSA İSTANBUL’DA YÜZDE 9'A YAKIN DÜŞÜŞ

BIST100 Endeksi dünü 941 (yüzde 8.72) puanlık düşüş ile 9.860 seviyesinden ve 170.9 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada satışlar ivme kazandı ve genele yayıldı. Düşüşe banka hisseleri öncülük etti ve birçok banka hissesi günü taban fiyattan alıcısı kapattı. İşlem hacminin son günlerin en yüksek seviyelerine ulaşması satış baskısının ölçüsünü göstermesi açısından önemli. Döviz kurları ve gösterge tahvil faizinde ciddi yükseliş vardı.

Ekonomistler BIST-100 endeksinin yeni güne yatay bir başlangıç yapmasını beklediklerini açıkladı.

Öte yandan Borsa İstanbul’da 21 Şubat Cuma günü borsada yaşanan sert fiyatlamaların ardından uygulamaya aldığı açığa satışta yeniden yukarı bir aya yakındır devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi