Son 12 Yıldır Böylesi Olmuyordu! 2024 Yılı İşsizlik Rakamları Açıklandı

Son dakika: Türkiye'de işsizlik oranı, 2024'te bir önceki yıla göre 0,7 puan gerileyerek yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine indi. Genç nüfusta işsizlikte de azalış yaşandı.

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Son 12 Yıldır Böylesi Olmuyordu! 2024 Yılı İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı iş gücü istatistikleri verilerini duyurdu. Buna göre 2024 yılındaki işsizlik oranı da belli olmuş oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "İşsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi" bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca geniş tanımlı işsizlik yüzde 26,7 ile 10 yılın zirvesine çıkarker, manşet işsizlik de 12 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

Son 12 Yıldır Böylesi Olmuyordu! 2024 Yılı İşsizlik Rakamları Açıklandı - Resim : 1

İSTİHDAM ORANLARI

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılında bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi, istihdam oranı ise 1,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ DE ZİRVEDE

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALIYOR

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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