Merkez Bankası rezervlerinde yükseliş hız kazandı, net rezervler arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerinde artış sürüyor.

Merkez Bankası verilerine göre, swap hariç net rezervler 14 Haziran haftasında 5,4 milyar dolarlık yükseliş kaydetti. Böylelikle TCMB'nin swap hariç net rezervleri 11,4 milyar dolar seviyesine yükseldi.

"10 HAFTADA 76,5 MİLYAR DOLAR SATIN ALDI"

Merkez Bankası rezervlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası yerel seçimlerden sonra 10 haftada piyasadan net 76,5 milyar dolar döviz satın aldı. Bilgi için: 2002-2011 arasında sermaye girişlerinin en yoğun olduğu 10 yılda nette toplam 64,6 milyar dolar satın alınmıştı."

Kaynak: Gerçek Gündem