Türk lirasının değerli olduğu 9 ülke

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil planları yapılmaya başlandı. Hem uygun fiyatlı hem de yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşlar, Türk lirasının değerli olduğu ülkeleri araştırıyor. Peki, Türk lirasının değerli olduğu ülkeler hangileri?

FİLİPİNLER: Pasifik Okyanusu’nun batısında bulunan bir ada ülkesi ve vizesiz gidebileceğiniz Filipinler de Türk lirasının değerli olduğu ülkeler arasında bulunuyor. Resmi para birimi Filipin pezosu PHP olarak kısaltılıyor ve 1 Filipin pezosu 0,58 TL değerinde.

GÜNEY KORE: Güney Kore’nin para birimi Güney Kore wonu (KRW) 1 Güney Kore wonu 0,024 TL değerinde.

ARJANTİN: Güney Amerika’da bulunan Arjantin’de Türk lirasının değerli olduğu ülkelerden biri. Arjantin pezosu ARS olarak kısaltılıyor ve 1 Arjantin pezosu 0,038 TL değerinde.

RUSYA: Rusya'nın para birimi ruble (RUB) ve 1 Rus rublesi 0,35 TL. Rusya'ya seyahat amaçlı gidebilmek için vize almanız gerekiyor.

TAYLAND: Tayland'ın para birimi Tayland bahtı (THB) 0,90 TL. Vize olmadan gidebileceğiniz bir ülke olması da Tayland'ı daha da cazip kılıyor.

LAOS: Güneydoğu Asya'da bulunan Laos, resmi adı Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti olan ülkenin para birimi 1 Laos kipi 0,0015 TL.

ARNAVUTLUK: Arnavutluk hem maddi hem de manevi olarak Türk turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkelerden biridir. Yalnızca Türk Lirası’nın değerli olması değil oldukça geniş bir tarihe ve kültüre sahip olması da bu ülkeyi çekici hale getiriyor. Arnavutluk para birimi 1 LEK 0,34 TL ediyor.

SIRBİSTAN: Türk Lirası’nın değerli olduğu ülkelerden bir diğer ise Sırbistan’dır. Sırbistan'ın para birimi Sırp dinarı olup 1 Sırp dinarı 0,30 TL'ye denk geliyor.

MAKEDONYA: Makedonya’ya vizesiz gidebilir ve Balkanlar’ın en güzel ülkelerinden birini ziyaret edebilirsiniz. Burada Türk Lirasının da değerli olması Türk turistler için oldukça büyük bir avantaj olarak karşılanıyor. 1 Makedonya dinarı 0.57 TL’ye denk geliyor ve ülkede uygun fiyatlı konaklama seçenekleri bulmanız daha kolay.