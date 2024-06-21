Manisa'da hasadı tekrar başladı, fiyatı arttı: Kilosu 25 TL!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde nisan ayında alımlarına başlanan taze bağ yapraklarında bayram tatilinin ardından yeniden hasat başladı.

Sarıgöl merkez ve mahallerinde birçok alım yerinde peşin parayla satılan taze bağ yaprakları aile ekonomilerine de önemli gelir sağlarken sezon başında 40 TL'den başlayan alımlar bayram öncesinde 20 TL'ye kadar gerilemişti. 4 günlük bayram tatilinin ardından yeniden alımlara başlayan tüccarlar yaprakları 25 TL'den almaya devam ediyor.

"EYLÜL AYI SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Taze bağ yaprağı alımı yapan tüccar Mehmet İğdeli, "Biz satın aldığınız taze bağ yapraklarını salamura yapmakta olan işletmelere günü birlik teslim etmekteyiz. Burada anında yapraklar hiç bekletilmeden salamura için büyük bidonların içlerinde tuzlanarak olgunlaşması için bekletilir. Burada olgunlaşma salamura yapraklar yurt içerisine ve yurt dışına gönderiliyor. Sarıgöl ve çevresinde taze bağ yaprağı alımları eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Yaprakların kilosunu 25 TL'den almaya devam ediyoruz" dedi.

TAZE BAĞ YAPRAĞI

Taze asma yaprağı, asmaların ilkbahar ve yaz aylarında çıkan genç yapraklarıdır. Sarma, dolma gibi birçok farklı yemekte kullanılır. Ayrıca salatalarda, çorbalarda ve soğuk mezelerde de kullanılabilir.

Ayrıca çeşitli lezzetli yemeklere tat ve doku katmak için kullanılan popüler bir malzemedir.

Taze asma yaprağının faydaları:

- Taze asma yaprağı C vitamini, A vitamini ve potasyum açısından zengindir,

- Lif içeriği yüksektir ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,

- Antioksidanlar açısından zengindir ve hücreleri serbest radikallerin zararlarından korur,

- Kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur,

- Kalp ve damar sağlığını korur.

Kaynak: Gerçek Gündem