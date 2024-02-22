Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar/TL'de son durum!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası dolar/TL, yatay seyretti.
Merkez Bankası, yüzde 45 olan politika faizini 2024 Şubat ayında sabit bıraktı.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL, 31 TL seviyesinde işlem görerek yatay seyretti. Gün içi dolar/TL kuru, en yüksek 31,08 TL seviyesini görmüştü.
MERKEZ BANKASI DOLAR KURU TAHMİNİ
Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcıyla yanıtladığı 2024 Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,02 TL oldu.
12 ay sonrasına yönelik dolar kuru beklentisi ise, 40,64'ten 41,15 TL seviyesine çıktı. Ay sonu dolar kuru beklentisi 31.2 TL olarak tahmin edildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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