Merkez Bankası, 2024 Şubat ayı faiz kararını açıkladı: 8 ay sonra ilk!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz indiriminden vazgeçmesi sonrası hem Hazine hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" söylemlerine rağmen faizler konusunda elinin ne kadar rahat olduğuna ilişkin azalmayan kuşkuları gidermek için Merkez Bankası faiz artırımlarına hız vermişti.

Seçimlerin ardından 3 bin 650 baz puan faiz artışına giden TCMB, bugün gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yüzde 45 seviyesindeki politika faizini 2024 Şubat ayında sabit bıraktı. Böylece seçimler sonrası Merkez Bankası, 8 ay sonra faiz artırımına ara verdi.

FAİZLERİN SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYORDU

Öte yandan Merkez Bankası, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını açıklamıştı.

PPK sonrası karar metninde özetle, şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürecektir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır."

FAİZ ARTIRIMI PİYASA BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA GELDİ

Reuters anketine katılan 11 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağını bekliyordu.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 25 kurumun tamamı politika faizinin yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmasını bekliyordu.

AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılacağını öngörüyordu.

ERDOĞAN FAİZLERİ İNDİRMİŞTİ

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalar sonucunda TCMB, 2021 yılında yüzde 19 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizini yüzde 8,5'e kadar indirmişti. Seçim öncesi yüksek enflasyona rağmen faizler düşük tutulurken, TL'nin değerinin daha da düşmesini engellemek için TCMB rezervleri kullanılıyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem