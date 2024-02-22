Gözler Merkez Bankası'nda: Dolar/TL'de tarihi rekor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. Bu gelişmelerle birlikte dolar/TL, tarihi seviyelerde hareket ediyor.

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Gözler Merkez Bankası'nda: Dolar/TL'de tarihi rekor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı öncesi beklentiler, bankanın yüzde 45 politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Gözler Merkez Bankası'na çevrilirken piyasalarda hakim görüş olarak enflasyon endişesi sürüyor.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmelerle birlikte dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki üzerinde 31,00 TL'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,08 TL seviyesinden işlem görerek, tarihi rekor kırdı.

Gözler Merkez Bankası'nda: Dolar/TL'de tarihi rekor! - Resim : 1

FED'DEN ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Öte yandan, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, dün yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları da yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişeleri olduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin, enflasyonun düşürülmesinde daha fazla ilerleme kaydedilmesinin beklenenden daha uzun sürebileceği ihtimaline ağırlık verdiği bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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