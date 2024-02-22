Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi iflasın eşiğinde: Lider markalar müşterisiydi

Dünyanın dört bir yanına kumaş satan Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi Akkoyun Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi iflasın eşiğine geldi.

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Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi iflasın eşiğinde: Lider markalar müşterisiydi

Avrupa ve dünya modasına yön veren lider markalara kumaş tedarik eden şirketlerin başında yer alan Akkoyun Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi küresel ekonomik krizin etkisiyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya.

Şirket, yılda 5 bin 500 ton kumaş üretip aralarında Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan'ın da bulunduğu dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapmaya devam ediyor.

KORKORDATO SÜRECİ SÜRÜYOR

Yeniçağ'ın haberine göre Akkoyun Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Zümra Örme Kumaş Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ve Özgür Akkoyun, geçen yıl konkordato talebinde bulundu.

Konkordato süreci, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin gözetiminde devam ediyor. Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu’nun 302. maddesi gereğince alacaklılar toplantısının yapılmasına hükmetti.

Alacaklılar, 11 Mart’ta düzenlenecek toplantıda veya sonrasındaki 7 günlük sürede konkordato önerisini kabul veya reddetme hakkına sahipken, oy kullanmayan alacaklıların konkordato önerisini reddettiği varsayılacak.

Şirketin kurucusu, 1970’lerin başında tekstil sektörüne çırak olarak giren ve İstanbul Bağcılar’da ilk fabrikasını kuran Özgür Akkoyun’dur. Akkoyun, yurtdışından getirdiği makinelerle ilk kumaş üretimine başlamıştır.

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