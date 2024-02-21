Emekli ikramiyesi komisyondan geçti

Emekliye verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

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Emekli ikramiyesi komisyondan geçti

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8'inci Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yaparak, 3 bin TL'ye çıkardıklarını duyurmuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden yararlanacak.

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