Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevi Büyükelçi Sedat Önal'a, New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevi de Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'a tebliğ edildi

Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine getirildi.

Önal'dan boşalan BM Temsilciliğine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı. Diplomatlara yeni görevleri tebliğ edildi.

SEDAT ÖNAL KİMDİR?

Sedat Önal 11 Ağustos 1963 tarihinde Kayseri'de doğdu. Ankara Fevzi Çakmak Lisesi'ni bitirdi. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. 2007-2009 yıllarında Viyana Başkonsolosu olarak görev yürüttü. 2009 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2012-2016 yıllarında Ürdün Büyükelçisi olarak görev yaptı. 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı olarak atandı. Astana'da yapılan Suriye görüşmelerinde Türk Heyeti'ne başkanlık etti. 2018 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu.

Etiketler
Washington ABD
Şahan Gökbakar'dan Şevki Yılmaz'a tepki: Atatürk'ün kurduğu devletten her ay maaş alırken iyi Şahan Gökbakar'dan Şevki Yılmaz'a tepki: Atatürk'ün kurduğu devletten her ay maaş alırken iyi
Canan Karatay'dan IQ Yükselten Besin! Tüketince zehir gibi hafızanız oluyor Canan Karatay'dan IQ Yükselten Besin! Tüketince zehir gibi hafızanız oluyor
Köylü kadınların gizli tüyosu: Salçanın küflenmesini önleyen mutfak sırrı Köylü kadınların gizli tüyosu: Salçanın küflenmesini önleyen mutfak sırrı
Rekabet Kurulu, Nestle'ye 346 milyon 911 bin lira para cezası kesti Rekabet Kurulu, Nestle'ye 346 milyon 911 bin lira para cezası kesti
ÇOK OKUNANLAR
Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti?
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat!
Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı
Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti
Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz