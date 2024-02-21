Şahan Gökbakar'dan Şevki Yılmaz'a tepki: Atatürk'ün kurduğu devletten her ay maaş alırken iyi

Osmanlı Hanedanı'nın torunlarının düğünde ve sonrasında ortaya çıkan görüntülerde Atatürk'e ve cumhuriyeti kuranlara hakaret eden Şevki Yılmaz'a bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

Şahan Gökbakar'dan Şevki Yılmaz'a tepki: Atatürk'ün kurduğu devletten her ay maaş alırken iyi

2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olduğunu iddia eden Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu ve Yiğit Onur Kaya'nın İstanbul Beykoz'da gerçekleşen düğününde yaşananlar gündemdeki yerini koruyor.

Çiftin nikah şahitlerinden biri olan eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, düğünde yaptığı konuşmada, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” demişti.

Düğünde çekilen ve sosyal medyaya yansıyan videoda ayrıca, Şevki Yılmaz'ın, “Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan” diye beddua ettiği, diğerlerinin de "Amin" dediği duyulmuştu.

Şevki Yılmaz’ın Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını hedef alan sözleri, siyasilerin, sanatçıların ve yurttaşların tepkisini çekmişti.

Komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından Şevki Yılmaz’a sert eleştiriler yöneltti.

'44 YAŞINA GELDİM HALA AYNI ŞEVKİ'

Yaptığı ilk paylaşımda Osmanlı padişahı Vahdettin’in işgalci İngiliz güçlerine mektup yazdığını ve sonra da İngiliz gemisine binip kaçtığını hatırlatan Gökbakar, “Geride kalan bir avuç vatansever savaştı, kazandı ve şu an sizlerin memuru olduğu bu Cumhuriyet'i kurdu. Haddinizi bilin lan biraz!” dedi.

Gökbakar, ikinci paylaşımında ise Şevki Yılmaz’ı şöyle anlattı:

“Ben çocuktum bu şevki, elinde mikrofon, böğürerek Cumhuriyet'e ve Atamıza söverdi, 44 yaşına geldim hala şevki aynı şevki. Şimdi bir de yanına halil malil gibi tipleri almış. Ciddiye almayın bunları. Ulan o düşman olduğunuz Atatürk’ün kurduğu devletten her ay maaş alırken iyi ama demi laaaan, ha? Şışttt! Susun bakim hadi, Hadiiii!!!”

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