Rekabet Kurulu, Nestle'ye 346 milyon 911 bin lira para cezası kesti

Rekabet Kurulu, "rekabeti sınırlayıcı anlaşma" yaptığı gerekçesiyle Nestle'ye 346 milyon 911 bin lira para cezası verdi.

Son Güncelleme:
Rekabet Kurulu, Nestle'ye 346 milyon 911 bin lira para cezası kesti

Rekabet Kurulu, Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş.'nin, distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı 4. maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturmayı tamamlandı.

Dosyayı 15 Şubat'ta karara bağlayan Rekabet Kurulu, kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle Nestle'ye, 346 milyon 911 bin 505 lira 44 kuruş para cezası verdi.

Oybirliğiyle alınan karara, 60 gün içinde mahkeme yoluyla itiraz edilebileceği belirtildi.

Etiketler
Rekabet Kurulu
Son Güncelleme:
Bu Avrupa şehirlerine otobüsle bile gidebilirsiniz! Bu Avrupa şehirlerine otobüsle bile gidebilirsiniz!
Az yanan ocak nasıl açılır? İşte ocağın daha iyi çalışmasını sağlayan tüyo Az yanan ocak nasıl açılır? İşte ocağın daha iyi çalışmasını sağlayan tüyo
Feyza Altun'da "rakı" açıklaması: Ben, polisler eve gelince rakı içtim demedim Feyza Altun'da "rakı" açıklaması: Ben, polisler eve gelince rakı içtim demedim
Şahan Gökbakar'dan Şevki Yılmaz'a tepki: Atatürk'ün kurduğu devletten her ay maaş alırken iyi Şahan Gökbakar'dan Şevki Yılmaz'a tepki: Atatürk'ün kurduğu devletten her ay maaş alırken iyi
ÇOK OKUNANLAR
Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti?
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat!
Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı
Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti
Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz