Yüksek yargı üyelerine panoramik deniz manzaralı kooperatif; Konut projesi MHP'li yöneticiye verildi

Yargının üst düzey bazı isimlerinin kurdukları konut kooperatifiyle, İzmir Foça’da denize nazır konutlar inşa ettirmeye hazırlandığı öğrenildi.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, referans sistemi ile üye olunan kooperatifin peşin üyelik bedeli, tek seferde 3 milyon lira olarak belirlendi. 189 üyeden oluşacak kooperatifin proje ismi Nest Foça olacak. Projenin müteahhitliğini ise MHP Ankara İl Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Bingöl’e ait firmanın yapacağı öğrenildi.

Yargı mensuplarının kurduğu konut kooperatiflerine bir yenisi daha eklendi. Sedat Peker’in iddialarında Sezgin Baran Korkmaz’a ait otelde bedava konakladığını öne sürdüğü Danıştay üyesi Esat Toklu ile Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Ertuğrul Çekin, Yargıtay Genel Sekreter yardımcısı Ömrü Yılmaz, Ankara 3. Vergi Mahkemesi Başkanı Ayhan Kolukırık, Ankara 4. Vergi Mahkemesi Başkanı Yusuf Örnek, Anayasa Mahkemesi Raportörü Fatih Torun, Ankara Vergi Mahkemesi üyesi Serkan Baran Altun ve vergi müfettişi Mesud Altundağ tarafından kurulan Eski Foça ile yeni Foça arasındaki bölgede inşa edilecek Nest Foça Kooperatifi, İzmir’in Foça ilçesi Fatih mahallesinde denize nazır bir proje için üye arayışına girdi.

4 AYDA 400 BİN LİRA KİRA GETİRİSİ

T24’ün edindiği bilgiye göre, 189 üyeden oluşacağı öğrenilen kooperatifin tanıtım broşüründe, konutların yapılacağı arazinin turizm imarlı olduğu ve bu nedenle inşa edilecek konutların kısa süreli kira elde etmesi önünde bir engel olmadığı ifade edildi. İnşaatın tamamlanması sonrasında kura çekimi ile konutların sahiplerine verileceği belirtilen broşürde, “İsteyen üye 12 ay kendisi kullanıp aylık veya yıllık kiraya verebileceği gibi, turizm konaklamaları kapsamında kısa süreli de kiraya verip gelir elde edebilecektir. 2024 yılı sezonunda (4 aylık dönemde) bir bağımsız bölümün toplam 400 bin TL kira getirisinin olabileceği öngörülmektedir” denildi.